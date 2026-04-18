Mücteba Hamaney: İran Donanması, ABD Kuvvetlerini Yenilgiye Uğratmaya Hazır

İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney, Tahran ile Washington arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi devam ederken, İran donanmasının ABD ve İsrail kuvvetlerini mağlup etmeye hazır olduğunu vurguladı.

İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in kendisine ait Telegram kanalında paylaşılan açıklamada, İran'ın donanmasının, ABD ve İsrail'i mağlup etmeye hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"!'İslam Ordusu, tıpkı geçmişteki iki dayatılmış savaşta olduğu gibi, şimdi de kendisine ait olan toprağı, suyu ve bayrağı cesurca savunmaktadır. Allah'ın ve halkın güçlü desteğiyle, kenetlenmiş, sağlam saflar halinde ve diğer silahlı kuvvetlerdeki yoldaşlarıyla omuz omuza vererek, küfür ve kibrin önde gelen iki ordusuna karşı savaşmaktadır. İslam Ordusu, bu orduların zayıflığını ve zilletini dünyaya ifşa etmiştir."

İnsansız hava araçlarının ABD'li ve Siyonist katilleri yıldırım gibi çarpması gibi, yiğit donanması da düşmanlarına yeni ve acı yenilgiler tattırmaya hazırdır."

Kaynak: ANKA
