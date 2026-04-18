Mücteba Hamaney: İran Donanması, ABD Kuvvetlerini Yenilgiye Uğratmaya Hazır

(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney, Tahran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim sürerken, İran donanmasının ABD kuvvetlerini mağlup etmeye hazır olduğunu söyledi.

İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in kendisine ait Telegram kanalında paylaşılan açıklamada, İran'ın donanmasının, ABD ve İsrail'i mağlup etmeye hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"!'İslam Ordusu, tıpkı geçmişteki iki dayatılmış savaşta olduğu gibi, şimdi de kendisine ait olan toprağı, suyu ve bayrağı cesurca savunmaktadır. Allah'ın ve halkın güçlü desteğiyle, kenetlenmiş, sağlam saflar halinde ve diğer silahlı kuvvetlerdeki yoldaşlarıyla omuz omuza vererek, küfür ve kibrin önde gelen iki ordusuna karşı savaşmaktadır. İslam Ordusu, bu orduların zayıflığını ve zilletini dünyaya ifşa etmiştir."

İnsansız hava araçlarının ABD'li ve Siyonist katilleri yıldırım gibi çarpması gibi, yiğit donanması da düşmanlarına yeni ve acı yenilgiler tattırmaya hazırdır."

