Haberler

İran, Hamaney'in Öldüğünü Doğruladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran televizyonu, Dini Lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini onayladı. Hamaney'in vefatı nedeniyle ülke genelinde 40 günlük yas ilan edildi.

(ANKARA) - İran televizyonu, İran'ın Dini Dileri Ali Hamaney'in dün ABD ve İsrail saldırıları sırasında öldüğünü doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ortak saldırılarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü ileri sürerek, "Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar için de adalet" demişti.

İran ise bir video yayımlayarak Ali Hamaney'in ölmediğini duyurmuştu. İran televizyonu Ali Hamaney'in öldüğünü doğruladı. İran hükümeti, Hamaney'in vefatı nedeniyle 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

Kaynak: ANKA
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran'da bir devrin sonu! Ali Hamaney, hayatını kaybetti
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

İsrail'de hasar çok büyük! İşte ülkenin göbeğinden korkunç görüntüler
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...

Şubat ayında şampi...
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

Dünyanın en yüksek yapısı da hedef alındı