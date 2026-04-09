İran Kudüs Gücü Komutanı: "Lübnan'daki barbarlığın faillerini pişman edici ve ağır bir ceza bekliyor"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği barbarlığın faillerini pişman edici ve ağır bir cezanın beklediğini söyledi.

Fars Haber Ajansına göre, İran'ın "direniş cephesi" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefiklerine savaştaki desteği için teşekkür mesajı yayımlayan Kaani, "Eşsiz ve örnek teşkil eden çabalarınız için teşekkür ediyor ve her birinizin elini öpüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da sürdürdüğü saldırılara işaret eden Kaani, "Siyonist rejimin tarihi, insanlığa karşı işlenen suçlar ve masum insanların, kadınların ve çocukların öldürülmesiyle doludur. Lübnan'daki barbarlığın faillerini pişman edici ve ağır bir ceza bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Telegram'dan kapıya! 'Motokuryeli bahis ağı' için hükümet harekete geçiyor

Motokuryeli bahis ağı için hükümet harekete geçiyor
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!