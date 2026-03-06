İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ülkesinin uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu ve yeni silahların yolda olduğunu açıkladı. Naini, düşmanların saldırılarına karşı direniş göstereceklerini vurguladı.
Devlet televizyonuna göre, Naini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.
Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.
Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran'ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.