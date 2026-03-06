Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ülkesinin uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu ve yeni silahların yolda olduğunu açıkladı. Naini, düşmanların saldırılarına karşı direniş göstereceklerini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuna göre, Naini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran'ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
