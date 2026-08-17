İran: ABD ile savaşta 200 hava aracı düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa İzedi, ABD'yle son savaşta 200'den fazla hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü.

Mehr Haber Ajansı'na göre, İzedi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Halkın ve ülkenin, 'yumuşak ve bilişsel alanındaki' faaliyetlerinin ardından farklı cephelerde düşmana ait 200'den fazla hava aracını düşürdük" ifadelerini kullanan İzedi, düşürülen araçların ne olduğuyla ilgili detay vermedi.

Tahran yönetiminin, "düşmanın harcadığı maliyetin yüzde biri oranında kaynakla" savaşı yönettiğini ileri süren İranlı Komutan, savaşın etkisiyle meydana gelen son gelişmelerin bölgesel ve küresel düzeyde sonuçları olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA