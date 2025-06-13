İran Devrim Muhafızları 'Sadık Vaat-3' Operasyonunu Başlattı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık olarak 'Sadık Vaat-3' adlı askeri operasyonu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında, işgal altındaki topraklardaki hedeflerin vurulacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat-3" operasyonunun başladığını teyit etti.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

İsrail'in İran'a düzenlediği, sivil ve üst düzey askerlerin hayatını kaybettiği saldırıya işaret edilen açıklamada, "Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklardaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri 'Sadık Vaad-3' Operasyonu kapsamında vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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