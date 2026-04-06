Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenledikleri saldırıların ardından başlayan savaş 38. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor. İki aşamalı ateşkes planı konuşulurken İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi öldürüldü.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi. Gece boyunca devam eden saldırılarda Tahran'ın Şehriyar ilçesinde 6 kişi ve kentin doğusunda da 4 kişinin öldüğü belirtildi. Kum kentinde de şehrin merkezinde sivil binanın doğrudan hedef alındığı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. ABD ve İsrail'in Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde de yerleşim yerlerine saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İRAN'DA BİR GECEDE 34 KİŞİ ÖLDÜ

Gece boyunca ABD ve İsrail güçlerinin İran'ın başkenti Tahran ile Kum ve Bender Lenge şehirlerine düzenlediği saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

İSRAİL ORDUSU, HAYFA'YA İSABET EDEN İRAN FÜZESİNİN ÖNLENEMEMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇTI

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Hayfa'da bir binaya isabet eden füzenin önlenememesine ilişkin başarısızlığın nedenini araştırıyor. Haberde, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtildi.

HAYFA 2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İsrail'in Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İran'a ait balistik füzenin isabet ettiği noktada saatler süren çalışmaların ardından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi. Haberlerde, enkaz altında başka kişilerin bulunabileceği yönündeki arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

İRANLI BİR KOMUTAN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Mecid Hademi, 12 Gün Savaşı'nda Mohammad Kazemi'nin öldürülmesinin ardından Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın başına atanmıştı.