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İran: Füzeler artık uçuşta yön değiştirebiliyor

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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, füzelerin sabit rotada ilerlemediğini, uçuş sırasında yönlendirme ve rota değiştirme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. Hedeflerin bina ve ekipman değil, düşmanın karar alma ve savunma ağı olduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran füzelerinin artık yalnızca belirli bir noktadan fırlatılıp sabit bir güzergah üzerinden ilerlemediğini, bazı füzelerin uçuş sırasında yönlendirme ve rota değiştirme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Muhibbi, Kazvin kentinde "Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

İran'ın füze ve insansız hava aracı teknolojilerindeki kapasitesine işaret eden Muhibbi, bu kabiliyetlerin savaş sırasında düşmanın "güç ağının" bazı unsurlarını hedef almak için kullanıldığını ifade etti.

Muhibbi, şunları kaydetti:

"İran'ın füzeleri artık geçmişte olduğu gibi yalnızca bir noktadan fırlatılıp başka bir noktaya düşmüyor. Yönlendirme ve rota değiştirme kabiliyetine sahipler. Bazıları, düşmanın hava savunma sistemlerinden kaçmak için uçuş sırasında güzergahını değiştirebiliyor."

İran'ın teknolojik savaşta yalnızca binaları ve ekipmanları imha etmeyi hedeflemediğini dile getiren Muhibbi, düşmanın karar alma ve savunma ağını hedef aldıklarını söyledi.

Muhibbi, savaşın önemli boyutlarından birinin de "algı" yaratmak olduğunu belirterek, bazı askeri hedeflere yönelik saldırıların yalnızca fiziksel hasar vermeyi değil, toplumda belirli bir algı oluşturmayı amaçladığını ileri sürdü.

Kaynak: AA
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