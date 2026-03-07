Haberler

İran, İsrail'in Tahran'da rafineriye saldırmasına karşılık Hayfa'daki rafineriyi hedef aldığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Tahran Rafinerisi'ni vurmasına karşılık olarak Hayfa'daki bir rafineriyi hedef aldıklarını açıkladı. Açıklamalarda, saldırının ABD ve Siyonistlerine karşı bir tepki olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Tahran Rafinerisi'ne saldırmasına karşılık Hayfa'daki bir rafineriyi hedef aldıklarını açıkladı.

Tahran'da bir rafinerinin İsrail tarafından vurulduğu haberlerinin ardından İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "ABD ve Siyonistlerinin Tahran Rafinerisi'ne düzenlediği saldırıya yanıt olarak, Hayfa Rafinerisini hedef aldık." İfadesi kullanıldı.

Hayfa Rafinerisi'nin "Hayberşıken" füzesiyle hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğruladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'daki petrol depolarını ve rafinerileri hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum

Canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı