İran, İsrail'e yeni füze ve İHA saldırısı başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İsrail'e yönelik yeni bir füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattığı açıklandı. Saldırılar, ABD-İsrail müzakereleri sürerken Tahran tarafından misilleme olarak gerçekleştirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığı bildirildi.

Saldırıyı İran devlet televizyonu duyurdu.

İran'dan İsrail'e füze ve İHA atışlarının yeniden başladığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
