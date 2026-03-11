Haberler

İran ordusu: Saldırıların başlamasından bu yana ABD-İsrail üslerine en yoğun operasyon düzenlendi

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında 37. dalgayı gerçekleştirerek, Tel Aviv, Kudüs, Hayfa ve Erbil'deki askeri hedefleri vurdu. Bu operasyon, saldırıların en yoğun ve ağır olanı olarak kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında düzenlenen 37'nci dalganın, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyon olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, " Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı.

İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.

