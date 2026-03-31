İran: BAE, Bahreyn ve Kuveyt'te ABD güçlerinin toplanma yerleri ve erken uyarı radarları vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, BAE ve Kuveyt'teki Amerikan askeri noktalarını hedef aldığını duyurdu. 'Sadık Vaat 4 Operasyonu' çerçevesinde gerçekleştirilen saldırılarda savunma sistemleri ve radarlar imha edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Amerikan askerlerinin toplanma yerlerini, Bahreyn'deki Manama havaalanı çevresinde konuşlanan savunma sistemlerini ve ABD güçlerinin Kuveyt'te konuşlandığı Ahmed el-Cabir Hava Üssü'ndeki erken uyarı radarlarını füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla hedef aldığını" duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 88. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, İran'a saldırılarda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'ye ithaf edilen 88. dalga operasyonlarda Basra Körfezi'nde İsrail'le bağlantılı bir konteyner gemisi balistik füzelerle vuruldu.
Saldırıların devamında, Amerikan deniz piyadelerinin BAE kıyısındaki toplanma noktası ile Bahreyn'in başkenti Manama'daki havaalanında, saldırı dronlarına karşı konuşlandırılan sistemlerin insansız hava araçlarıyla hedef alınarak imha edildiği öne sürüldü.
Kuveyt'teki Cabir el-Ahmed Üssü'nün hedef alındığı saldırılarda da iki erken uyarı radarının vurulduğu aktarıldı.
Saldırı dalgasının halen devam ettiği bilgisi verildi.