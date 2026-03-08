Haberler

İran, Kuveyt'te ABD'ye ait helikopter üssünü vurduğunu duyurdu

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te bulunan Udairi Helikopter Üssü'nün insansız hava araçları ve balistik füzelerle vurulduğunu açıkladı. Saldırıda üssün helikopter tesisleri, yakıt depoları ve komuta binası hedef alındı, büyük çaplı yıkım meydana geldiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te ABD'ye ait Udairi Helikopter Üssü'nün insansız hava araçları ve balistik füzelerle vurulduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda üssün helikopter tesisleri, yakıt depoları ve komuta binasının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından Udairi Üssü'nde büyük çaplı yıkım meydana geldiği ve üs içerisinde yangınlar çıktığı öne sürüldü.

İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
