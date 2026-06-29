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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Ekberzade trafik kazasında öldü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Kirman eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Kirman eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansında yer alan haberde, Ekberzade'nin trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde, Ekberzade'nin içinde bulunduğu aracın seyir halindeyken devrilmesi sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

Ekberzade'nin kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen haberde, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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