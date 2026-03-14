DMO'ya bağlı Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Babaiyan İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Ebu Kasım Babaiyan'ın İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan taziye mesajında, Babaiyan'ın İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi.

Mesajda, Babaiyan ile birlikte ailesinin de bu saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, 8 Mart'ta, Tahran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Babaiyan'ı öldürdüğünü açıklamıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, Babaiyan'ın aynı zamanda İran liderinin Askeri Ofisi Başkanlığını yürüttüğü ileri sürülmüştü.

"İran'ın vekilleri" arasındaki koordinasyonu sağlayarak İsrail'e saldırı yürütmekten Babaiyan'ın sorumlu olduğu savunulan açıklamada, Babaiyan'ın ölümünün İranlı üst düzey isimlere yönelik suikastlar dizisinin bir parçası olduğu iddia edilmişti."

Açıklamada ayrıca, Babaiyan'ın Muhammed Şirazi'nin yerine İran Lideri Askeri Ofisi Başkanlığına, Ali Şadımani'nin yerine ise Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanlığına atandığı belirtilerek söz konusu iki ismin de Haziran 2025'teki İsrail-İran çatışmasında öldürüldüğü hatırlatılmıştı.