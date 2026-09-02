Hürmüz'de tanker krizi: İran mayına çarptıklarını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı güzergahı" kullanarak geçmeye çalıştığını öne sürdüğü 2 petrol tankerinin mayına çarptığını ve meydana gelen patlama nedeniyle tankerlerin durduğunu açıkladı.

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Biriminin olaya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Birkaç saat önce, ABD ordusunun teşvikiyle mürettebatını tahliye eden ve yasa dışı bir güzergahtan geçmek üzere ABD unsurlarının kullanımına bırakılan iki petrol tankeri, mayına çarparak patladı ve durdu, şu anda yanıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin daha önce mayın döşenmiş geçiş güzergahından geçmenin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunduğu aktarılan açıklamada, "yasal güzergahı" kullanmak yerine ABD'nin yönlendirmesine uyan ve gemilerini ABD güçlerinin kullanımına bırakan denizcilik şirketlerine yönelik ilave yaptırımlar öngörüldüğü ve bunların yakında uygulanacağı kaydedildi.

Petrol tankerlerinin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA