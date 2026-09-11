Haberler

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız deniz aracını vurduk

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız deniz aracını vurduk
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAHRAN, 11 Eylül (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, donanma kuvvetlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir insansız deniz aracını hedef aldığını duyurdu.

TAHRAN, 11 Eylül (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, donanma kuvvetlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir insansız deniz aracını hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te perşembe günü yayımlanan açıklamaya göre, "saldırı görevinde" olduğu belirtilen Saildrone Explorer tipi insansız deniz aracı, boğazın girişinde vuruldu.

Söz konusu insansız araçların daha önce Bahreyn'de yer alan ABD Beşinci Filo karargahı ve Görev Gücü 59 tarafından kullanıldığını kaydeden ordu, İran'ın Bahreyn'deki ABD deniz üssüne düzenlediği saldırıların ardından Umman'ın Hasab kentinde konuşlu bir birimin söz konusu araçları kullanmaya başladığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın an itibarıyla kapalı olduğunu ve kontrolleri altında bulunduğunu yineleyen ordu, "boğazdaki tüm düşman unsurların hedef alınacağı" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması salı günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun "en modern, akıllı" insansız su altı araçlarından biri olarak tanımlanan Dive-LD tipi bir insansız su altı aracını Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirdiklerini duyurmuştu.

İnsansız su altı araçlarından birinin, bölgedeki sularda gerçekleştirilen bir araştırma sırasında "arızalandığını" bildiren ABD ordusu ise aracın İran tarafından ele geçirilip geçirilmediğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Kaynak: Xinhua
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek söz verip duyurdu! Adalet yıllar sonra kapıyı çaldı
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor

Piyasalar alev aldı, yeni zam göründü! Rakam cep yakacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden orduya talimat
Ece Erken özel fotoğraflarını neden ücretli paylaştığını açıkladı

Ece Erken özel fotoğraflarını neden ücretli paylaştığını açıkladı
Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar
Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Mezar açma işlemi iptal edildi

Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Mezar açma işlemi iptal edildi
Görevden alınan eski KKTC Bakanı Arıklı: Herhangi bir sorumluluğum varsa bırakırım

Görevden alınan eski Bakan Arıklı: Sorumluluğum varsa bırakırım
Altın yatırımcıları bu saati bekliyor! Kritik veri bugün açıklanacak

Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
İsrail'den Hamas'a nokta operasyon! Üst düzey isim böyle öldürüldü

Üst düzey isme kanlı pusu!