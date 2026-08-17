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İran'dan tehditlere karşı 'maksimum caydırıcılık' vurgusu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik her türlü tehdide karşı "maksimum caydırıcılık" stratejisi ve "güçlü saldırı operasyonları" kullanılacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik her türlü tehdide karşı "maksimum caydırıcılık" stratejisi ve "güçlü saldırı operasyonları" kullanılacağını açıkladı.

Devrim Muhafızları, İran-Irak Savaşı sırasında Irak'ta esir düşen İranlıların ülkelerine dönüşünün yıl dönümü münasebetiyle açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'a yönelik herhangi bir tehdit veya saldırının "tam kararlılıkla" karşılanacağı ifade edilerek, "maksimum caydırıcılık stratejisi ve güçlü saldırı operasyonlarıyla" bu tehditlerin etkisiz hale getirileceği mesajı verildi.

Açıklamada ayrıca İran lideri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak Mücteba Hamaney adına atıfta bulunularak, Devrim Muhafızları'nın onun talimatları doğrultusunda hareket edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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