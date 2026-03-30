İran'da Havalimanı ve Petrokimya Tesisine Saldırı Düzenlendi
İran devlet televizyonu, Tahran'daki Mihrabad Havalimanı ile Tebriz'deki bir petrokimya tesisine yönelik saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırının detayları ve faillerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay, bölgedeki güvenlik durumunu ve ulusal güvenliği etkileyebilir.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı