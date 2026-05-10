İran: Hürmüz Boğazı'nda hafif denizaltılar hazır bekliyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, hafif denizaltıların Hürmüz Boğazı altında olası tehlike ve tehditlere karşı hazır beklediğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre İrani, ülkenin deniz gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafif denizaltıların olası tehlike ve tehditlere karşı Hürmüz Boğazı altında hazır beklediğini kaydeden İrani, bu araçların uzun süre su altında görev yapabildiğini belirtti.

Söz konusu denizaltıların askerler arasında "Fars (Basra) Körfezi Yunusları" olarak adlandırıldığını aktaran İrani, bu araçların zaman zaman su yüzeyine çıkarak manevra yaptığını ifade etti.