İran: Hürmüz Boğazı'nda hafif denizaltılar hazır bekliyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, hafif denizaltıların Hürmüz Boğazı altında olası tehditlere karşı hazır durumda beklediğini duyurdu. Bu denizaltıların uzun süre su altında görev yapabilme yeteneğine sahip olduğu belirtildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre İrani, ülkenin deniz gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu denizaltıların askerler arasında "Fars (Basra) Körfezi Yunusları" olarak adlandırıldığını aktaran İrani, bu araçların zaman zaman su yüzeyine çıkarak manevra yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
