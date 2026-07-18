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İran: Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti üssü füze ve İHA saldırılarıyla hedef alındı

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İran Devrim Muhafızları, ABD saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırıda 2'si savaş uçağı olmak üzere 5 hava aracının zarar gördüğü belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına misilleme kapsamında Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları, ABD saldırılarına karşı gerçekleştirilen son misillemelerle ilgili açıklama yaptı.

Bu çerçevede Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün füze ve İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, askeri üste bulunan ve uçakların park edildiği alanların hedef alındığı ve ikisi savaş uçağı olmak üzere 5 hava aracının bu saldırılar sonucu zarar gördüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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