İran: Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti üssü füze ve İHA saldırılarıyla hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına misilleme kapsamında Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları, ABD saldırılarına karşı gerçekleştirilen son misillemelerle ilgili açıklama yaptı.

Bu çerçevede Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlandığı Muvaffak Salti askeri üssünün füze ve İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, askeri üste bulunan ve uçakların park edildiği alanların hedef alındığı ve ikisi savaş uçağı olmak üzere 5 hava aracının bu saldırılar sonucu zarar gördüğü ifade edildi.