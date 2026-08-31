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İran'dan Trump'a Yanıt: 'Tweetler Komik, Hark Sakin'

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İran Ulusal Petrol Şirketi, Trump'ın Hark Adası'nın havaya uçurulduğu yönündeki paylaşımını 'komik' bulduğunu, adadaki koşulların sakin ve uygun olduğunu, petrol faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

İran Ulusal Petrol Şirketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası'nın "havaya uçurulduğuna" dair paylaşımının ardından, "Trump'ın tweetleri komik, Hark'taki koşullar sakin ve uygun." açıklamasını yaptı.

İran'ın Fars Haber Ajansına konuşan Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Hamid Bord, Trump'ın iddiasına yanıt verdi.

Bord, "Trump'ın tweetleri komik. Hark'taki koşullar sakin ve uygun." dedi.

Hark Adası'nın, daha önce ABD-İsrail tarafından birkaç kez bombalandığını söyleyen Bord, "Petrol endüstrisi çalışanları ve operasyonel güçler, petrol faaliyetlerinin bir an bile durmasına izin vermedi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka ile oluşturulmuş iki görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hark Adası havaya uçuruluyor." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA
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