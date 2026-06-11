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İranlı yetkili: "Trump ile hiçbir temas kurulmadı"

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İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiği iddiasını 'tamamen yalan' olarak nitelendirerek reddetti. Yetkili, Trump ile hiçbir temas kurulmadığını ve İran'ın saldırganlıklara askeri olarak yanıt verdiğini belirtti.

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını "tamamen yalan" diyerek reddetti.

İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın "İranlı yetkililerin kendisini doğrudan arayarak bombalamaların durmasını istediğine" ilişkin iddiasına cevap verdi.

İranlı yetkili, "Trump'ın, İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiası tamamen yalandır. Trump ile hiçbir temas kurulmadı ve İran saldırganlıklara askeri olarak yanıt veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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