İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani'den Abd Başkanı Trump'a Yanıt: "İran'ın Elektriğini Keserlerse Bölge Yarım Saatte Karanlığa Gömülür"

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik altyapısını devre dışı bırakabileceğine dair açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Laricani, bu durumun bölgeyi karanlığa gömebileceğini belirtti.

(ANKARA) - İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik altyapısını kısa sürede devre dışı bırakabilecekleri yönündeki açıklamasına "Bunu yaparlarsa, bütün bölge yarım saatten kısa sürede karanlığa gömülür" yanıtını verdi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde devre dışı bırakabiliriz, ancak bunu yapmadık" sözlerine yanıt verdi.

Laricani, Trump'ın önceki gün yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden verdiği yanıtta, "Trump, 'İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde devre dışı bırakabiliriz, ama bunu yapmadık' dedi. Peki bunu yaparlarsa, tüm bölge yarım saatten kısa sürede karanlığa gömülür ve karanlık, güvenlik için kaçan ABD askerlerini avlamak için bolca fırsat sağlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com

