İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani'den Abd Başkanı Trump'a Yanıt: "İran'ın Elektriğini Keserlerse Bölge Yarım Saatte Karanlığa Gömülür"

Laricani, Trump'ın önceki gün yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden verdiği yanıtta, "Trump, 'İran'ın elektrik kapasitesini bir saat içinde devre dışı bırakabiliriz, ama bunu yapmadık' dedi. Peki bunu yaparlarsa, tüm bölge yarım saatten kısa sürede karanlığa gömülür ve karanlık, güvenlik için kaçan ABD askerlerini avlamak için bolca fırsat sağlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA