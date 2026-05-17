İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı'ndan Trump'a İsrail uyarısı Açıklaması

İran liderinin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine sert tepki göstererek, İsrail'in kışkırtmasıyla hareket etmenin stratejik bir tuzak olduğunu ve bunun ağır bir bedeli olacağını söyledi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik tehdit söylemlerine ilişkin, "İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır." dedi.

Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Çin ziyaretinden "eli boş döndüğünü" savundu.

Velayeti, "Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığını öne süren Velayeti, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte Abu Dabi'nin çaresizliği ve öfkesi ile Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir."

İran'a yönelik olası bir saldırı durumunda ABD'nin Batı Asya'daki itibarını tamamen yitireceğini söyleyen Velayeti, "İsrail'in ipiyle bu kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
