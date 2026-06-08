İran devlet televizyonu: İran Suudi Arabistan'ın el-Harc kentindeki üsse saldırı düzenlemedi
İranlı askeri kaynak, Suudi Arabistan'ın el-Harc kentindeki üsse saldırı düzenlenmediğini açıkladı.
İranlı askeri kaynak, İran'ın Suudi Arabistan'ın el-Harc kentindeki üsse saldırı düzenlemediğini belirtti.
İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan askeri kaynak, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesindeki söz konusu üsse yönelik hiçbir füze atmadığı veya saldırı gerçekleştirmediği belirtildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı