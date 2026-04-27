İran'dan savaş sonrası bazı ülkelere uçak seferleri yeniden başladı

İran'dan İstanbul, Necef, Maskat ve Pekin gibi bazı önemli uluslararası destinasyonlara uçuşların yeniden başladığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Genel Müdürü Kaşif Azer yeniden başlayan uçak seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Azer, "İstanbul, Necef, Maskat ve Pekin gibi bazı önemli uluslararası destinasyonlara uçuşlar yeniden başlatıldı." dedi.

Bu listeye zamanla yeni destinasyonların da ekleneceğini ifade eden İranlı yetkili, yabancı hava yolu şirketlerinin İran'a dönüşü için görüşmelerin sürdüğünü, bu sürecin ülkenin bölgedeki havacılık konumunu güçlendirebileceğini kaydetti.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından 20 Nisan'da yapılan açıklamada, Meşhed Havalimanı'ndan uluslararası uçak seferlerine ilişkin bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed-İstanbul seferinin 21 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a başlattığı saldırılarda, bazı havalimanları hasar görürken, ülkede tüm uçak seferleri durmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
