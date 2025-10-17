İran'dan Rusya'ya Önemli Mesaj
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, İran lideri Ali Hamaney'in mesajını iletti. Mesajın içeriği ise açıklanmadı.
Mesajın içeriğine dair bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel