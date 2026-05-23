Haberler

İran'dan "yeni NOTAM" iddialarına yalanlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Sivil Havacılık Kurumu, sosyal medyada yeni bir NOTAM yayımlandığı yönündeki haberleri yalanlayarak ülkenin hava sahası koşullarının normal seyrinde devam ettiğini ve uçuşların planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

İran, yeni bir NOTAM yayımlandığına ilişkin haberleri yalanlayarak ülkenin hava sahası koşullarının normal seyrinde devam ettiğini ve uçuşların planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, sosyal medyada dolaşıma giren "İran tarafından yeni bir NOTAM yayımlandığı" yönündeki iddialar üzerine Sivil Havacılık Kurumu bir açıklama yaptı.

Açıklamada, NOTAM yayımlandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ülkenin hava sahası koşulları her zamanki gibi devam etmekte ve uçuşlar planlandığı gibi sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde baskın seçim! Özgür Özel, grup başkanı oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti

Aziz Yıldırım özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek

Saatler sonra tarihe geçecek