Haberler

İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: "Müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, savaş senaryolarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, müzakerelerin ilerlediğini bildirdi. İran, ABD ile nükleer müzakere için hazır olduğunu, ancak tehdit altında müzakere yapmayacaklarını vurguladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor

Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı

Kıyafet mağazasında korkunç olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur
Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray

Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam