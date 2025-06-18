İran'dan Maskat'a Giden Uçaklar, Müzakere Sürecine Dikkat Çekti

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İran'dan kalkan 3 uçak, ABD ile Tahran arasındaki nükleer müzakerelerdeki arabuluculuk için Umman'ın başkenti Maskat'a iniş yaptı. Uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığına ait olduğu bildirildi.

İran'dan kalkan 3 uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, İran'ın güneyinden kalkan 3 ayrı uçak Maskat Havalimanı'na iniş yaptı.

Uluslararası basında çıkan haberde, Maskat'a giden uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığına ait olduğu kaydedildi.

İran'dan kalkan 3 uçağın daha önce ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde arabuluculuk eden Umman'a gitmesi dikkati çekti.

İran veya Umman'dan Maskat'a inen uçaklara ve bu uçaklarda müzakere heyeti olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın Washington ile müzakere etmek istediğini söylemişti.

İsrail'in saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran hava sahası uçuşlara kapalıydı ve ülkedeki yerel hava yolları uçuşlarına ara vermişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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