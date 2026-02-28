ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İran İçişleri Bakanlığı: Saldırı Sonrası Kriz Masası Kuruldu

(ANKARA) - İran İçişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in bu sabah Tahran ile bazı diğer kentlere yönelik saldırılarının ardından "ulusal düzeyde kriz yönetim mekanizmasının devreye alındığını" duyurdu.

İran İçişleri Bakanlığı'nın medyada yer alan açıklamasında, saldırıların "tüm uluslararası yasaların ihlali anlamına geldiğine" ve "saldırıların ABD ve İran arasında dolaylı müzakereler sürerken gerçekleştirildiğine" işaret edildi.

Toplum düzeni ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için tüm imkanların seferber edildiği kaydedilen açıklamada, İçişleri Bakanı İskender Momeni'nin ülke genelindeki valilere daha önce iletilen talimatları hatırlattığı ve eyaletlerin durumuna ilişkin raporların ivedilikle iletilmesini istediği bildirildi. Valilere ayrıca halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kapasitenin harekete geçirilmesi talimatı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Momeni'nin talimatıyla Ulusal Kriz Yönetim Merkezi'nin oluşturulduğu, eyalet kriz yönetim birimleri ve ilgili kurumlara gerekli uyarıların iletildiği ifade edildi.

Bakanlık, vatandaşlara sakin kalma çağrısında bulunarak şehir içi ve şehirler arası seyahatlerin mevcut koşullar dikkate alınarak planlı şekilde yapılmasını istedi. Halktan ayrıca gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan, özellikle devlet televizyonu ve radyosundan takip etmeleri, söylenti ve asılsız haberlere itibar etmemeleri uyarısı yapıldı.

Kaynak: ANKA