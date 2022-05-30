İran'dan ithal edilen kraliçe arılar Irak'ta bal üretiminde kaliteyi düşürüyor - Haberler

Irak'a dışarından getirilen kraliçe arıların, ülkedeki arıların genetiğini etkilediği ve son yıllarda ucuz olduğu için İran'dan kraliçe arı ithal edilmesi nedeniyle bal kalitesinin düştüğü belirtiliyor.

Erbil'de 20 yıldır arıcılık yapan Serbest Kadir, arıcılık ve bal üretimi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadir, ticaret amaçlı yapılan arıcılığın yanı sıra bu işi sadece keyif aldıkları için yapanlar da olduğunu söyledi.

"Kaliteli bal üretimi için kimyasal kullanılmamalı"

Kaliteli bal elde etmek için kovanın kimsenin ulaşamayacağı bir dağ başına bırakılması ve bu süreçte hiçbir kimyasal madde kullanılmaması gerektiğine işaret eden Kadir, "Kaliteli bal iki şekilde alınır. Birincisi deneyerek alırsınız, ikincisi de arıcılık yapan kişiye duyduğunuz güvendir." dedi.

Kadir, bal üretiminde tamamen doğal yöntemler kullandıklarını, bu nedenle üretimin de bazen verimli ya da az olduğunu dile getirdi.

Arıları öldüren hastalıklara karşı ilaç ithal ettiklerini ancak bunun çok etkili olmadığını söyleyen Kadir, arıcı tecrübeli değilse bu hastalığı kontrol altına alamayacağını aktardı.

"Kraliçe arılar, arıların genetiğini değiştiriyor"

"Sanayi bölgelerinin artması doğanın dengesini bozdu" diyen Kadir, uygun ortama sahip arıcıların şanslı olduğunu, birçok ülkede arıcılık için özel yerler tahsis edildiğini ancak bunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunmadığını söyledi.

Arıların kökünün değişmesi için birkaç yıllık çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Kadir, kökeni değişince tüm genetiğin ve üretim kalitesinin de değiştiğine dikkati çekti.

Kadir, "Birkaç yıldır kraliçe arılar İran'dan ithal ediliyor. Bu da arıcıların endişesinin artmasına neden oldu; çünkü bal kalitesinin düşmesine yol açıyor." dedi.

Ucuz olduğu için İran'dan kraliçe arı getirildiğini aktaran Kadir, şunları söyledi:

"Kraliçe arıların ithal edilmesi tüm dünyada kurallara ve kaidelere bağlıdır. IKBY ve Irak'ta da buna dair yasalar var. İran'dan geçen yıl binlerce kraliçe arı ithal edildi. Almanya'dan bir kraliçe arı ithal edilirse bu yaklaşık bin dolar tutuyor. İran'dan getirilen kraliçe arıların fiyatı ise sadece 20 bin dinardır (13,75 dolar). Zarar ve tahribat 1-2 senede anlaşılmıyor. Kraliçe arılar, arıların genetiğini değiştiriyor."

"Yasalara göre kraliçe arı ithal etmek yasak"

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Bitkileri Koruma Kurumu Genel Müdürü Fahri Ahmed, yasalara göre kraliçe arı ithal etmenin yasak olduğunu, sadece Mısır'dan belli arıların getirilmesine izin verildiğini söyledi.

Mısır'dan getirilen arıların da kaliteli olmadığını ve bölgenin doğasıyla uyuşmadığını vurgulayan Ahmed, "Irak yasalarına göre kraliçe arı ithal etmek yasak olduğu için kaçak yollarla getiriliyor. 2020'de bal ithalatı da yasaklandı." ifadelerini kullandı.