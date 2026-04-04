İran, ülkenin büyükelçiliklerine saldırı halinde bölgedeki İsrail büyükelçiliklerini hedef alacağını duyurdu

İran, ülkesindeki diplomatik misyonlara yönelik herhangi bir saldırıya karşılık, İsrail'in bölgedeki büyükelçiliklerini hedef alacağına dair uyarıda bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, olası bir saldırı durumunda İsrail'in tüm büyükelçiliklerinin meşru hedef olarak kabul edileceğini belirtti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD-İsrail'in, İran'ın diplomatik merkezlerine yönelik herhangi bir muhtemel saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

Zülfikari, açıklamasında, "İran'ın herhangi bir büyükelçiliğine veya diplomatik merkezine yönelik herhangi bir saldırı durumunda, bölgedeki bu rejimin (İsrail) kimliksiz ve sahte büyükelçiliklerinin tamamı, kudretli Silahlı Kuvvetler tarafından meşru hedef olarak kabul edilecek ve vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
