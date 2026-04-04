İran, ülkenin büyükelçiliklerine saldırı halinde bölgedeki İsrail büyükelçiliklerini hedef alacağını duyurdu

İran, ülkenin diplomatik misyonlarını hedef alacak herhangi bir saldırıya, İsrail'in bölgedeki büyükelçiliklerine misilleme saldırılarıyla karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD-İsrail'in, İran'ın diplomatik merkezlerine yönelik herhangi bir muhtemel saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

Zülfikari, açıklamasında, "İran'ın herhangi bir büyükelçiliğine veya diplomatik merkezine yönelik herhangi bir saldırı durumunda, bölgedeki bu rejimin (İsrail) kimliksiz ve sahte büyükelçiliklerinin tamamı, kudretli Silahlı Kuvvetler tarafından meşru hedef olarak kabul edilecek ve vurulacaktır." ifadelerini kullandı.