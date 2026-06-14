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İranlı yetkili, İsrail'in Beyrut'a saldırısına "sert" yanıt vereceklerini söyledi

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırısına sert yanıt vereceklerini duyurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya "sert" yanıt vereceklerini belirtti.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail'in Dahiye'ye saldırısının "ABD'nin güvenilirlikten yoksun ve zayıf olduğunu kanıtladığını" ifade eden Azizi, söz konusu saldırıya "sert bir yanıt verecekleri" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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