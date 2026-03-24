İran'ın İsrail'in kuzeyine yaptığı misillemede 3 kişi yaralandı

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in kuzey bölgelerine yaptığı misillemede 3 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Safed'de İran füzesinin isabet ettiği bölgede 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, ayrıca hastaneye nakline gerek duyulmayan 2 kişinin de füzenin etkisiyle kırılan camlardan hafif yaralandığı ve şahıslara olay yerinde müdahale edildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiğine ilişkin açıklamasının ardından, İsrail'in kuzeyinde çok geniş bir bölgede sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzenin doğrudan isabet ettiği noktada maddi hasar meydana geldiğini aktardı.