İran'ın İsrail'in kuzeyine yaptığı misillemede 3 kişi yaralandı

İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran, kuzey İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, maddi hasar da meydana geldi.

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in kuzey bölgelerine yaptığı misillemede 3 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Safed'de İran füzesinin isabet ettiği bölgede 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, ayrıca hastaneye nakline gerek duyulmayan 2 kişinin de füzenin etkisiyle kırılan camlardan hafif yaralandığı ve şahıslara olay yerinde müdahale edildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiğine ilişkin açıklamasının ardından, İsrail'in kuzeyinde çok geniş bir bölgede sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzenin doğrudan isabet ettiği noktada maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi

İran'la ilgili ortalığı karıştıran "Türkiye" iddiası! Yalanlama geldi
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu

Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydular
Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi

Beşiktaş'a ahlar vahlar ettirdi
Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız belli oldu

Merakla beklenen haber geldi
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı

Erol Köse'nin cenazesinde ibretlik görüntü! Sadece bir kişi ağladı