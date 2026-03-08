Haberler

Tel Aviv ve çevresinde İran'ın son misilleme saldırısında 6 İsrailli yaralandı

İsrail-ABD saldırılarına karşı İran, Tel Aviv ve çevresine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 İsrailli yaralandı. Bölgedeki binalarda hasar meydana geldi, acil ekipler olaya müdahale etti.

İsrail-ABD saldırılarının hedefindeki İran'dan öğlen füzelerle yapılan misilleme saldırısında 1'i ağır, 6 İsrailli yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından (Magen David Adom) yapılan açıklamada, İran misillemesinde başkent Tel Aviv ve çevresindeki bazı bölgelerde yaralananlar olduğu belirtildi.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Tel Aviv, Petah Tikva, Holon bölgelerine ekiplerin sevk edildiği belirtilen açıklamada, 1'i ağır, 3'ü hafif, 6 yaralının hastanelere sevk edildiği belirtildi.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" ise Tel Aviv ve Holon'da iki binanın İran'ın misilleme saldırısında yıkıldığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise misilleme saldırısının etkisiyle bazı araçların ters döndüğü veya hasar aldığı görüldü.

İsrail ordusunun Tel Aviv bölgesinden sorumlu biriminden yapılan açıklamada ise doğrudan misket füzesi isabet eden ve önleyici füzelerin şarapnel parçalarının düştüğü noktalar olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
