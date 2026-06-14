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İran ordusu: İsrail'in Lübnan'a saldırıları cevapsız kalmayacaktır

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İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının karşılıksız kalmayacağını duyurdu. Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan saldırıların cevapsız bırakılmayacağını belirtti.

İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının cevapsız kalmayacağını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Denetim Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Komutan, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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