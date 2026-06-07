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İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde art arda sirenler çaldı

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İran'ın art arda düzenlediği iki füze saldırısı dalgası nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okullar tatil edildi. Ürdün'de de sirenler duyuldu.

İran'dan yapılan ikinci ve üçüncü füze saldırısı dalgaları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde art arda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirildi.

Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulması, isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu.

İran'dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün'de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

Kısa bir süre önce İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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