İran'dan İsrail'e İkinci ve Üçüncü Dalga Saldırı

(ANKARA) - İran devlet televizyonu Tahran'ın, İsrail'e misilleme saldırısında "ikinci" ve "üçüncü" dalganın gerçekleştirilğini duyurdu.

İran resmi televizyonu, İran'ın İsrail'e yönelik misillemesinde ikinci ve üçüncü dalganın yapıldığını duyurdu. İsrail ordusu İsrail'in tamamının füzelerle vurulduğunu ve saldırı altında olduğunu bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İsrail hava savunma sisteminin yetersiz kaldığı, İran'dan ateşlenen füzelerden bazılarının İsrail topraklarını hedef aldığı görüldü.