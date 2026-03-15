Haberler

İran'dan İsrail'e düzenlenen füze saldırısının ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran tarafından İsrail'e düzenlenen füze saldırıları sonrası Doğu Kudüs ve Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail Ordusu tehlikenin sona erdiğini bildirdi.

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te önce telefonlardan saldırı uyarısı yapıldığını, ardından gökyüzünde şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

İsrail basını, başkent Tel Aviv'de İran'dan yapılan saldırılar sonrasında patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, dakikalar sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara koşarken hafif yaralananlar dışında herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
