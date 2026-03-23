İran'dan yapılan yeni misillemenin ardından İsrail'in Aşkelon kentindeki iki bölgeye şarapneller düştü

İran'ın füze atışına karşılık olarak İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentinde iki bölgeye şarapnellerin düştüğü bildirildi. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte önemli bölgelerde önlemler alındı.

TEL İran'dan yapılan yeni misillemenin ardından İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon) kentinde iki bölgeye şarapnellerin düştüğü bildirildi.

İsrail ordusu, İran'dan füze atıldığını tespit ettiklerini ve hava savunma sistemlerinin önlem almak için devrede olduğunu duyurdu.

İran'dan yapılan misillemenin ardından "Büyük Tel Aviv" olarak isimlendirilen Gush Dan ve güneydeki Aşkelon kentinin yanı sıra Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın belirli bölgelerinde sirenler çaldı.

Sirenlerin çalmasıyla birlikte Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm yolcular güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, misilleme tehdidi altındaki bazı bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı gönderilmeksizin sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İran'dan atılan füzelerin önlenmesinin ardından Aşkelon'da iki bölgeye şarapnel parçalarının düştüğü belirtilen haberde, isabet eden şarapneller nedeniyle kentteki bir binanın hasar aldığı ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
