İran, bugün İsrail'e düzenlediği 10'uncu misillemede Tel Aviv ve çevresini hedef aldı

Güncelleme:
İran, sabah saatlerinden itibaren İsrail'e yönelik 10'uncu misillemesini gerçekleştirdi. Hedef alınan bölgeler arasında başkent Tel Aviv de bulunuyor. İsrail ordusu, füzelerin ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran, sabah saatlerinden bu yana İsrail'e düzenlediği 10'uncu misillemede başkent Tel Aviv ve çevresini hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran, sabah saatlerinden itibaren çoğunluğu İsrail'in başkent Tel Aviv'in de bulunduğu merkez bölgesini hedef alan 10 misilleme yaptı.

İran'ın bugünkü 10'ncu misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki çok geniş bir alanda ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzünde patlama sesleri duyulurken sirenler çalmadı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi İran füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürerken Kanal 12 televizyonu bazı bölgelere şarapnel düştüğünü kaydetti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma ihbarı almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı

Sahada sağlık görevlisi göremeyince yaptığı hareket takdir edilesi
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

Dünyaya büyük gözdağı! Ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor