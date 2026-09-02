İran: Çin'in şart koştuğu iddiaları gerçek dışı

İran, Çin'in Tahran yönetimiyle ilişkilerini geliştirmesi ve karşılıklı ziyaretler için "bazı şartlar" öne sürdüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fars Haber Ajansı, İran'ın Çin İşleri Özel Temsilciliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Çin'in iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve karşılıklı ziyaretleri "bazı şartların" yerine getirilmesine bağladığı yönündeki iddiaların "gerçek dışı" olduğu ifade edildi.

Çin'in ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı "kesin ve açık" muhalefetinin, Pekin'in Tahran'a yönelik destekleyici yaklaşımını gösterdiği kaydedildi.

İran-Çin ilişkilerinin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık temelinde yürütüldüğü dile getirilen açıklamada, tarafların siyasi, ekonomik, ticari, yatırım ve üzerinde mutabık kalınan diğer alanlarda işbirliği ve istişarelerini sürdürdüğü ve geliştirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İran merkezli medya kuruluşları, siyasi aktörler ve uzmanlardan, ülkenin dış ilişkileri, özellikle de önemli uluslararası ortaklarla ilişkileri konusunda haber yayımlarken gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

İran'da reformist kanada yakınlığıyla bilinen Kargozaran-ı Sazendegi Partisi Genel Sekreteri Hüseyin Meraşi yaptığı bir açıklamada, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Çin'e ziyaretinin Pekin yönetimi tarafından bazı şartlara bağlandığını öne sürmüştü.

Meraşi, Pekin'in Tahran'a, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını, boğazdan geçişte herhangi bir ücret alınmamasını, Suudi Arabistan ve ABD ile olan anlaşmazlıklarına son vermesini şart koştuğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA