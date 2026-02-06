Haberler

İran'dan CENTCOM Komutanı'nın Umman'daki müzakerelerde yer almasına tepki

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Umman'daki müzakerelere ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın katılımına sert eleştirilerde bulundu. Rızai, bu durumun, Meclis'in onayladığı yasaya aykırı olduğunu vurguladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Umman'daki müzakerelere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın da katılmasına tepki gösterdi.

Rızai, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran'ın CENTCOM'u 2019'da "terör örgütü" olarak tanımladığını hatırlatarak, "Müzakerelerde Amerikan askeri personelinin bulunması, Meclis tarafından onaylanan 'ABD tarafından Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü olarak tanımlanmasına karşı misilleme tedbirleri' yasasının 1. maddesine aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rızai, "Teröristlerle müzakere yapmazlar." ifadesini kullandı.

Diğer yandan İran Ulusal Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'ye yakınlığıyla bilinen "Nournews" de CENTCOM Komutanı'nın görüşmelerde yer almasına ilişkin haberinde, "Askeri faktörler görüşmelerin risklerini ve maliyetlerini artırıyor, sonuçlarından ABD sorumlu olur." ifadelerine yer verdi.

CENTCOM Komutanı Cooper, ABD müzakere heyetinin beraberinde İran ile ABD arasında Umman'da devam eden görüşmelere katılıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
