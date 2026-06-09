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İran Dışişleri Bakan Yardımcısından, "ABD helikopteri İran tarafından kasten hedef alınmadı" açıklaması

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hürmüz Boğazı'nda düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını, bölgedeki gerginlik nedeniyle kasıtsız olaylar yaşanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısının, dün Hürmüz Boğazı üzerinde düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını söylediği bildirildi.

İsmi açıklanmayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğü ve yanıt vermek zorunda olduklarına dair açıklamasına ilişkin Al Jazeera televizyonuna demeç verdi.

Hürmüz Boğazı üzerinde dün düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını ifade eden İranlı yetkili, saldırının arkasında İran'ın olmadığını ancak bölgedeki gergin durum nedeniyle bu tür olayların "kasıtsız" olarak meydana gelebileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken dün düşen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Trump'a yanıt olarak, paylaştığı mesajında, helikopterin İran tarafından düşürülüp düşürülmediğini belirtmeden, İran yakınlarındaki yabancı güçlerin "kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında olduğunu" vurgulayarak, "Riski azaltmak için en iyi çözüm, onların çekilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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