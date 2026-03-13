Haberler

İran: Ordu, düşmana unutulmaz bir ders verme konusunda son derece kararlı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin diyalog ve ateşkes istemesine rağmen saldırılarına devam etmesini 'kabul edilemez' olarak tanımladı ve ordusunun düşmana ders verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD'nin bir yandan diyalog ve ateşkesten söz ederken diğer yandan saldırılarını sürdürmesini kabul edilemez" şeklinde niteleyerek, İran ordusunun düşmana "unutulmaz bir ders verme konusunda son derece kararlı" olduğunu söyledi.

İran medyasında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "Düşmanın zaman zaman diyalog ve ateşkesten bahsetmesini ve ardından bu suçların tekrarını ve savaşı sürdürmesini kabul edemeyiz." dedi.

Sözcü Bekayi, İran ordusunun düşmana "unutulmaz bir ders verme konusunda son derece kararlı" olduğunu vurguladı.

Ülkenin tüm kurumlarının savunmaya odaklandığını belirten Bekayi, "Hepimiz, ister ulusal ister askeri düzeyde olsun, İran ulusunun her yönüyle savunmasına odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor