İran: Ordu, düşmana unutulmaz bir ders verme konusunda son derece kararlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD'nin bir yandan diyalog ve ateşkesten söz ederken diğer yandan saldırılarını sürdürmesini kabul edilemez" şeklinde niteleyerek, İran ordusunun düşmana "unutulmaz bir ders verme konusunda son derece kararlı" olduğunu söyledi.

İran medyasında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "Düşmanın zaman zaman diyalog ve ateşkesten bahsetmesini ve ardından bu suçların tekrarını ve savaşı sürdürmesini kabul edemeyiz." dedi.

Sözcü Bekayi, İran ordusunun düşmana "unutulmaz bir ders verme konusunda son derece kararlı" olduğunu vurguladı.

Ülkenin tüm kurumlarının savunmaya odaklandığını belirten Bekayi, "Hepimiz, ister ulusal ister askeri düzeyde olsun, İran ulusunun her yönüyle savunmasına odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.