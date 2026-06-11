İranlı askeri kaynak: İran, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirledi

İran'ın ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.

Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD'nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi.