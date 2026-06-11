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İranlı askeri kaynak: İran, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirledi

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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD çıkarlarına yönelik yeni hedefler belirlediğini ve olası bir saldırı durumunda bu hedefleri vuracağını duyurdu.

İran'ın ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.

Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD'nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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