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İran, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun "İran Bağlantılı Suikast Planı" İddialarını Reddetti

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran bağlantılı kişilerin ABD'li siyasi liderlere suikast planladığı iddialarını reddetti. Bekayi, Washington'u savaş suçlarından kaçmakla suçladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran bağlantılı kişilerin ABD'li siyasi liderlere yönelik suikast planları yürüttüğü yönündeki iddialarını reddetti.

İsmaiol Bekayi, sosyal medya hesabından Rubio'nun açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşarak, Washington yönetiminin dikkati İranlı sivillere karşı işlendiğini öne sürdüğü "savaş suçları" iddialarından uzaklaştırmaya çalıştığını savundu.

Rubio'nun ABD topraklarında Amerikalı siyasi figürlere yönelik suikast planladığını öne sürdüğü İran ajanlarıyla bağlantılı kişiler hakkında mahkumiyet kararları verildiği yönündeki sözlerine ilişkin Bekayi, "Her suçlama bir itiraftır. Mağdur rolü oynamak, İran halkına karşı işlediğiniz dehşet verici savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları aklayamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, devam eden ABD-İran gerilimi bağlamında yaşanan bazı olaylara da değinerek, 28 Şubat'ta 170'ten fazla çocuk ve öğretmenin hayatını kaybettiği Minab'da bir okula düzenlenen füze saldırısını örnek gösterdi.

Bekayi, söz konusu saldırıyı ABD'nin İran'a yönelik politikalarına ilişkin eleştirilerinin dayanaklarından biri olarak sundu.

Kaynak: ANKA
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