İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD Gemilerimizi Hedef Alırsa Şiddetle Karşılık Veririz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, petrol tankerlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılar durumunda ABD askeri üslerine ve düşman gemilerine ciddi karşılık verileceğini duyurdu.

TAHRAN, 10 Mayıs (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Deniz Kuvvetleri, İran petrol tankerlerine ve ticari gemilerine yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmesi durumunda, bölgedeki ABD askeri üslerine ve "düşman" gemilerine şiddetli karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Açıklama, Hürmüz Boğazı ve çevresinde perşembe ve cuma günleri İran ile ABD arasında yaşanan sınırlı çatışmaların ardından yapıldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü sıkılaştırdı ve İsrail ile ABD'ye ait ya da bu ülkelerle bağlantılı gemilerin geçişine izin vermedi.

ABD ise boğaza deniz ablukası uygulayarak, İran limanlarına giren ve çıkan gemilerin boğazdan geçişini engelledi. ABD ordusu, bu çerçevede birçok İran gemisine ve petrol tankerine saldırı düzenledi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hava Kuvvetleri de X üzerinden yaptığı başka bir paylaşımda, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki ABD hedefleri ile "saldırgan düşman" gemilerine kilitlendiğini belirtti.

Paylaşımda, "Ateş emrini bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Xinhua
